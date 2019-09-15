تصريحات السبت|أول تعليق من ماني على أزمته مع صلاح.. وطبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 14 سبتمبر 2019.

الأهلي يكشف حقيقة طلب فايلر عدم إذاعة مباراة كانو سبورت

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا الاستوائية، أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر لم يطلب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت "مسجلة" وفقا لما تردد في الساعات الماضية.

فايلر: نتيجتنا أمام كانو سبورت تسهل الإياب.. والفوز دافع قبل السوبر

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن نتيجة مباراة الذهاب لفريقه أمام كانو سبورت ستسهل من من المهمة قبل لقاء الإياب المقرر إقامته في القاهرة.

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أيمن أشرف

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، حجم إصابة مدافع الفريق أيمن أشرف، موضحا أنه يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية وهو السبب في استبداله أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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ميتشو: نمتلك ميزة في الإياب أمام بطل السنغال.. وسنستعيد 4 لاعبين بالسوبر

أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن فريقه سيمتلك ميزة في مباراة الإياب أمام خصمه جينيراسيون فوت السنغالي.

أول تعليق من ماني على أنباء أزمته مع صلاح

رفض ساديو ماني لاعب نادي ليفربول، وصف ما حدث في لقاء فريقه ضد بيرنلي بأنه مشاجرة مع زميله محمد صلاح، لافتًا أن العلاقة بينه وبين اللاعب المصري على أفضل ما يرام.

إيهاب جلال: رتوش أخيرة تفصل إعلاني مديراً فنياً للمنتخب

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، اقترابه من تدريب منتخب مصر خلفاً للمكسيكي خافير أجيري.

مرتضى منصور: مؤمن زكريا تعرض للإذلال وقالوا له "لا نريدك"

صرح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بأن مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، تعرض للإذلال، قائلًا إنه سوف يتحمل تكاليف علاجه على نفقته الشخصية.