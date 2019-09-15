النشرة الرياضية.. الأهلي يفوز خارج أرضه بثنائية.. وقطار ليفربول لايتوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 14 سبتمبر.

بالفيديو.. طرد محمد النني مع باشكتاش

تعرض المصري محمد النني للطرد خلال المباراة التي تجمع فريقه، باشكتاش، مع غازي عنتاب، في إطار مباريات الدوري التركي الممتاز.

بيراميدز يُعقد من موقفه الأفريقي بالتعادل أمام بطل الجزائر

فرّط فريق بيراميدز في فوز على ملعبه "الدفاع الجوي" بعد التعادل أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري (1-1) في إطار ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يسقط أمام جينيراسيون فوت السنغالي بثنائية في دوري الأبطال

تلقى فريق الزمالك خسارة أمام جينيراسيون فوت بهدفين لهدف، في مباراة ضن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

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أبطال إفريقيا.. صنداونز يفوز 5-0.. وأول أغسطس يهزم جرين إيجلز

اكتسح فريق صنداونز الجنوب أفريقي مضيفه كوتي دي أور بطل سيشيل بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

بالفيديو.. تبديلات فايلر تقود الأهلي للاقتراب من مجموعات أفريقيا

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا خارج دياره على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

"الخطيب لم يقصر".. الأهلي يصدر بيانا رسميا لتوضيح أزمة مؤمن زكريا

أصدر الأهلي بيانا رسميا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا جناح الفريق، وأن النادي لم يقصر مع اللاعب خلال فترة إصابته.

قطار ليفربول لايتوقف.. الريدز يتخطى نيوكاسل بثلاثية ويؤمن صدارته للبريميرليج

عاد فريق ليفربول من التأخر بهدف أمام نظيره نيوكاسل لفوز بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.