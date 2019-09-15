محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 14 سبتمبر 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل أهداف مباراة نوريتش سيتي ومانشستر سيتي الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي Advertisements أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت أهداف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. صلاح يسجل في نيوكاسل.. وبرشلونة يمطر شباك فالنسيا بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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