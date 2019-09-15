بالفيديو.. شاهد هدفي الأهلي أمام كانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حقق الأهلي فوزًا غاليًا خارج قواعده بالفوز على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تبديلات المدير الفني الجديد للأهلي رينيه فايلر جاءت بثمارها بعدما سجل البديلان صلاح محسن ووليد سليمان هدفي الأهلي في شباك بطل غينيا.

وأصبح الأهلي في حاجة إلى التعادل السلبي على أقل تقدير في لقاء الإياب والذي سيقام 27 من الشهر الجاري، في المقابل ليس أمام بطل غينيا سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد لدور الـ32 عقب تغلبه على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة (13-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.