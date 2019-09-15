الأهلي يكشف حقيقة طلب فايلر عدم إذاعة مباراة كانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا الاستوائية، أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر لم يطلب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت "مسجلة" وفقا لما تردد في الساعات الماضية.

وقال قنديل في تصريحات هاتفية لـ"صدى البلد" مساء اليوم السبت: "كنت واثقا من عدم تأثر لاعبي الأهلي بالأجواء وسوء أرضية الملعب، وحققنا نتيجة موفقة في أول ظهور للجهاز الفني الجديد بقيادة رينيه فايلر".

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وأضاف: "حقق الفريق انطلاقة جيدة مع فايلر، ونتمنى أن تكون بداية مثالية لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة فجر الإثنين المقبل".

ونفى قنديل طلب فايلر عدم إذاعة المباراة قائلا: "غير صحيح، لا يوجد مثل هذه الأمور في الأهلي، مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بذل أقصى جهوده لإذاعة المباراة على الهواء لكن الأمور لم تتم، ويُسأل عن ذلك المسؤولون".

يُذكر أن الأهلي حقق فوزا ثمينا على كانو سبورت بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ويستعد حامل لقب الدوري حاليا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل.