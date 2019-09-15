طائرة المنيا تفوز وديًا على "النصر" بأربعة أشواط نظيفة

استهل فريق نادي المنيا للكرة الطائرة مبارياته الودية خلال معسكره بالقاهرة، بفوز قوي على فريق النصر بأربعة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت، مساء السبت، على صالة عين شمس.

و تمكن الفريق المنياوي، في تجربته الاولى من حسم الأشواط الاربعه لصالحه ، بنتيجة، الأول ( ٢٥-١٢ )، والثاني ( ٢٥-١٣ )، والثالث ، ( ٢٥-١٦)، والأخير

( ٢٥-٢١ ).

من جانبه، أوضح "عبد الحكم" أن خوض الفريق أولى تجاربه بلاعبين جدد ، يعد خطوة صعبة تحتاج لعمل مستمر ، لخلق التجانس بينهم للخروج بأفضل آداء بالملعب، مضيفًا ، أن الآداء كان متوسطا في مباراة المنيا ، والنصر القاهري، رغم فارق الإمكانيات بين

الفريقين، وأن المباريات المُقبلة ستشهد منافسات أقوى مع أندية مختلفة.

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لفتح آفاق جديدة للاعبين ، ورفع مستوياتهم المهارية والفنية بالملعب، ومن المقرر خوض فريق المنيا ثاني مبارياته الودية أمام الداخلية ،غدًا الأحد، بصالة المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، في تمام الثامنة مساءًا، على أن يستكمل فعاليات المعسكر بمباريات مع أندية (أكتوبر، وبنها، والشرقية للدخان، وبتروجيت، والزهور) .

بعد إعتذار (هليوبوليس، وهيئة قناة السويس)، وإلغاء الجهاز الفني لراحة اللاعبين ليقتصر المعسكر على المباريات الودية فقط.