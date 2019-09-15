التي ستجمع بين رجال الزمالك والجزيرة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن موعد اقامة مباراة سوبر السلة
وقرر الاتحاد اقامة المباواة في يوم 30 من سبتمبر الجاري.
وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، إن المباراة ستقام في تمام السادسة مساءا بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يعلن عن موعد مباراة السوبر بين الزمالك والجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.