اتحاد السلة يعلن عن موعد مباراة السوبر بين الزمالك والجزيرة



أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن موعد اقامة مباراة سوبر السلة التي ستجمع بين رجال الزمالك والجزيرة.

وقرر الاتحاد اقامة المباواة في يوم 30 من سبتمبر الجاري.

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، إن المباراة ستقام في تمام السادسة مساءا بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر. التي ستجمع بين رجال الزمالك والجزيرة.وقرر الاتحاد اقامة المباواة في يوم 30 من سبتمبر الجاري.وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، إن المباراة ستقام في تمام السادسة مساءا بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

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