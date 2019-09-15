ناشئي جولدي يختتم معسكره المغلق ببلطيم

إختتم قطاع الناشئين بنادي جولدي برئاسة حلمي الدبور ومصطفى صالح المدير الفني للقطاع معسكراً ضمن فترة الإعداد التي يخوضها القطاع وذلك بمدينة بلطيم الساحليه، بمشاركة جميع فرق القطاع من مواليد ٩٩ حتى ٢٠٠٥.

ومن جانبه قال الدبور أن الهدف من المعسكر هو زيادة التجانس بين لاعبي

الفرق القدامى والجدد وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية.وأشار الدبور أن هناك عدداً من اللاعبين المميزين بفرق القطاع ففريق ٢٠٠٠ الذي يقوده هادي المصري يضم المهاجمين المميزين حسام شحاته وأحمد ناصر وكذلك لاعب وسط الملعب المدافع أحمد السيد ومحمد ياسر الظهير الأيسر ويوسف ححسام صانع الألعاب بجانب محمد الحضري حارس المرمى.وأضاف الدبور ان قطاع الناشئين بجولدي يسعى للمنافسة على كل البطولات التي سوف يشارك فيها هذا الموسم.يذكر أن فريق ٢٠٠١ يقوده إبراهيم عزام مديراً فنياً ومعه إسلام الفيومي مدرباً عاماَ، ويقود فريق٢٠٠٢ متولي عبدالواحد، بينما يتولى حسين سويلم منصب المدير الفني لفريق ٢٠٠٤.