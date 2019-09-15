رغم تسجيل هدف الفوز.. نيمار يواجه عاصفة الغضب من جماهير سان جيرمان



دفع النجم البرازيلي نيمار جونيور ضريبة عدم انتقاله لبرشلونة بعدما تعرض لسلسلة من الشتائم والإهانات في ملعب بارك دي برانس من قبل جماهير ناديه باريس سان جيرمان خلال مواجهة ستراسبورج بالدوري الفرنسي.

وأكدت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن جماهير باريس سان جيرمان شنت هجومًا مروعًا على نيمار في كل مرة يلمس فيها الكرة، وذلك بعد مشاركته لأول مرة هذا الموسم مع باريس بعد فشل انضمامه إلى

لقد كرّس قطاع خاص من مشجعي باريس سان جيرمان المعروفين باسم ‘‘ألتراس باريس‘‘ كلمات بذيئة للغاية ضد نيمار ووالده.

وأوضحت الصحيفة أنه نيمار تلقى صافرات الاستهجان قبل وأثناء المباراة ضد ستراسبورج، ومن ثم تعرض للإهانة في كل مرة يلمس فيها الكرة من قبل جماهير باريس التي لم تغفر له بعد أن حاول جاهدًا العودة إلى برشلونة مرة أخرى هذا الصيف.

وذهب قطاع ‘‘ألتراس باريس‘‘ إلى أبعد من ذلك بعدما رفع لافتات مسيئة ضد نيمار مكتوب عليها: ‘‘والد نيمار اذهب وبيع ابنك الآن في فيلا ميموزا.. في إشارة إلى أحد الأحياء في ريو دي جانيرو.

الكرة، وذلك بعد مشاركته لأول مرة هذا الموسم مع باريس بعد فشل انضمامه إلى برشلونة لقد كرّس قطاع خاص من مشجعي باريس سان جيرمان المعروفين باسم ‘‘ألتراس باريس‘‘ كلمات بذيئة للغاية ضد نيمار ووالده.وأوضحت الصحيفة أنه نيمار تلقى صافرات الاستهجان قبل وأثناء المباراة ضد ستراسبورج، ومن ثم تعرض للإهانة في كل مرة يلمس فيها الكرة من قبل جماهير باريس التي لم تغفر له بعد أن حاول جاهدًا العودة إلى برشلونة مرة أخرى هذا الصيف.وذهب قطاع ‘‘ألتراس باريس‘‘ إلى أبعد من ذلك بعدما رفع لافتات مسيئة ضد نيمار مكتوب عليها: ‘‘والد نيمار اذهب وبيع ابنك الآن في فيلا ميموزا.. في إشارة إلى أحد الأحياء في ريو دي جانيرو.

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