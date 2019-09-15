أعرب ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن رضاه التام بعد التعادل السلبي مع فيورنتينا في الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي.
وقال ساري في تصريحاته لشبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا‘‘ عقب نهاية اللقاء: لم نقدم مستوى عالي في المباراة من الناحية الفنية وكنا في موقف صعب للغاية لأن فيورنتينا قدم مباراة جيدة، واستنفدنا من جميع تغييراتنا بسبب الإصابات .
وأضاف: مع كل هذه المتغيرات، قمنا بعمل جيد
وعن موقف مشاركة دوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش ودانيلو ضد أتلتيكو مدريد بعد خروجهم جميعًا بسبب الإصابة ضد فيورنتينا، أوضح ساري: يبدو أن إصابة دوجلاس كوستا هي أسوأ قليلًا ولن يتواجد أمام أتلتيكو، بينما تعرض بيانيتش لضربة في العضلات وهناك تفاؤل حوله، لذلك نحتاج إلى مزيد من الاختبارات غدًا لكلا اللاعبين، أما دانيلو سيكون متواجد في مدريد.
واختتم ساري حديثه قائلًا: ‘‘في بداية الإعداد للموسم كان لدينا 8 لاعبين على طاولة العلاج و5 لاعبين في كوبا أمريكا ومن الواضح لنا أن الـ13 لاعب الذين بدأوا الإعداد معنا يتقدمون بوتيرة مختلفة عن البقية، لذلك نحن نفتقر إلى بعض الحدة لكن القدرة على التحمل لا تزال قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ"ساري" بعد التعادل أمام فيورينتينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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