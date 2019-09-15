أول تعليق لـ"ساري" بعد التعادل أمام فيورينتينا



أعرب ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن رضاه التام بعد التعادل السلبي مع فيورنتينا في الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي.

وقال ساري في تصريحاته لشبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا‘‘ عقب نهاية اللقاء: لم نقدم مستوى عالي في المباراة من الناحية الفنية وكنا في موقف صعب للغاية لأن فيورنتينا قدم مباراة جيدة، واستنفدنا من جميع تغييراتنا بسبب الإصابات .

وأضاف: مع كل هذه المتغيرات، قمنا بعمل جيد

من حيث الشخصية للحصول على نقطة منهم، فقدنا الحيازة عدة مرات، والتي قد تكون أيضًا نتيجة للمشكلات المادية، اللعب في فترة ما بعد الظهيرة في فلورنسا في الصيف، واقعيًا أمر صعب للجميع .وعن موقف مشاركة دوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش ودانيلو ضد أتلتيكو مدريد بعد خروجهم جميعًا بسبب الإصابة ضد فيورنتينا، أوضح ساري: يبدو أن إصابة دوجلاس كوستا هي أسوأ قليلًا ولن يتواجد أمام أتلتيكو، بينما تعرض بيانيتش لضربة في العضلات وهناك تفاؤل حوله، لذلك نحتاج إلى مزيد من الاختبارات غدًا لكلا اللاعبين، أما دانيلو سيكون متواجد في مدريد.واختتم ساري حديثه قائلًا: ‘‘في بداية الإعداد للموسم كان لدينا 8 لاعبين على طاولة العلاج و5 لاعبين في كوبا أمريكا ومن الواضح لنا أن الـ13 لاعب الذين بدأوا الإعداد معنا يتقدمون بوتيرة مختلفة عن البقية، لذلك نحن نفتقر إلى بعض الحدة لكن القدرة على التحمل لا تزال قائمة.