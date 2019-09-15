أبدى دانييل فاركي المدير الفني لنادي نوريتش سيتي الإنجليزي عن فخره الشديد بعد الفوز على مانشستر سيتي 5-2 بالبريميرليج.
وقال فاركي في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: ‘‘غرفة ارتداء الملابس مزدهرة، وطريق كارو رود ممتع وهي ليلة رائعة للنادي بأكمله.
وأضاف: الفوز على واحد من أفضل
وواصل: إبراهيم أمادو كان رائعًا اليوم في مركز غير إعتيادي له ومع أول مباراة لتيتي وسام بيرام في مسيرتهما مع النادي فلا يمكن أن يكفي مديحي للفريق.
واختتم فاركي حديثه قائلًا: بوكي كان متألقًا ليس فقط بسبب أرقامه لكن أيضًا لمساهمته في الفريق فنحن نفكر في الفريق أولًا ولهذا نحن نستحق المديح .
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب نوريتش سيتي: فخور للغاية بإسقاط مانشيستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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