مدرب نوريتش سيتي: فخور للغاية بإسقاط مانشيستر سيتي

أبدى دانييل فاركي المدير الفني لنادي نوريتش سيتي الإنجليزي عن فخره الشديد بعد الفوز على مانشستر سيتي 5-2 بالبريميرليج.

وقال فاركي في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: ‘‘غرفة ارتداء الملابس مزدهرة، وطريق كارو رود ممتع وهي ليلة رائعة للنادي بأكمله.

وأضاف: الفوز على واحد من أفضل

الفرق في العالم مع وضع الإصابات لدينا هو أمر رائع للغاية، إنها لحظة فخر للغاية لأننا أظهرنا عقلية متميزة وتعاونًا رائعًا الكل يريد أن يلعب كرة القدم من أجل خلق شيء غير عاديًا وليالي لنتذكرها وهذه الليلة بالتأكيد واحدة من الذين سنتذكرهم .وواصل: إبراهيم أمادو كان رائعًا اليوم في مركز غير إعتيادي له ومع أول مباراة لتيتي وسام بيرام في مسيرتهما مع النادي فلا يمكن أن يكفي مديحي للفريق.واختتم فاركي حديثه قائلًا: بوكي كان متألقًا ليس فقط بسبب أرقامه لكن أيضًا لمساهمته في الفريق فنحن نفكر في الفريق أولًا ولهذا نحن نستحق المديح .