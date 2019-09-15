سموحة يضم محترفة أمريكية لكرة السلة

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر التعاقد مع لاعبة امريكية باتريشيا برايت لدعم الفريق الاول لكرة السلة للسيدات في مشواره في الموسم الجديد . لكرة السلة للسيدات في مشواره في الموسم الجديد . ويسعى مجلس ادارة نادي سموحة لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد مع الكابتن عماد محمود لقيادة الفريق تدريبيا والتعاقد مع اكثر من صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية . لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد مع الكابتن عماد محمود لقيادة الفريق تدريبيا والتعاقد مع اكثر من صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية .

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