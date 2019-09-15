شاهد.. أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال افريقيا

تمكن فريق الأهلي اليوم السبت، من تحقيق فوز هام على نظيره كانو سبورت، بهدفين نظيفين، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب مالابو الجديد، في غينيا الإستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.
سجل الهدف الأول البديل صلاح محسن، في الدقيقة 62 بعد نزوله إلى الملعب بدقيقة واحدة، فيما سجلوليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84.
ولم تتمكن جماهير الأهلي من متابعة المباراة، بسبب عدم إذاعتها تليفيزيونياً، لعدم وجود عربة بث.
ووضع الأهلي بذلك الفوز قدمًا في دور المجموعات للبطولة، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بعد أسبوعين.
شاهد أهداف المباراة:
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