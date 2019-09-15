طارق قنديل: حاولنا إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت

أكد طارق قنديل رئيس بعثة النادي الأهلي بغينيا الاستوائية، وعضو مجلس الادارة، إنه كان هناك العديد من المحاولات لإذاعة مباراة الأهلي أمام كانو سبورت في دوري أبطال افريقيا.

وتمكن الأهلي من الفوز على كانو سبورت بذهاب دور

الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

وقال قنديل في تصريحات تليفزيونية "الأجواء كانت مثالية وكنت واثق في لاعبي الفريق

أن يكونوا على قدر المسؤولية".

وواصل " المباراة بداية جيدة لمشوار الأهلي الافريقي، واتمنى أن تكون بداية لإستعادة بطولة دوري أبطال افريقيا مرة أخرى".

واختتم "غير صحيح أن فايلر رفض اذاعة المباراة، مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب بذل أقصى جهوده لاذاعة المباراة ولكن القناة الفضائية هي المسئولة عن ذلك".