المصري جاهز للقاء بطل زنجبار

اختتم فريق المصري مساء اليوم " السبت"تدريباته استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة امام ماليندي بطل زنجبار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفيدرالية الأفريقية في الثالثة والربع عصر غد الأحد على ستاد عمان بزنجبار . التمهيدي الثاني للكونفيدرالية الأفريقية في الثالثة والربع عصر غد الأحد على ستاد عمان بزنجبار . حرص الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق خلال المران على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد .

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