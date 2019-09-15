لقطة اليوم | التضامن مع مؤمن زكريا يهزم المُتفجر “فاتي”!

هزمت لقطة احتفال نجوم الأهلي بالهدف الثاني في مباراة ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت، لقطة تصفيق جمهور كامب نو للمهاجم الغيني “فاتي” لحظة تغييره بعد تسجيله وصناعته وهو بعمر 16 عامًا في أول 10 دقائق من مباراة برشلونة وفالنسيا بالليجا مساء اليوم.

نجوم الأهلي عملوا على تقديم دعمهم ومساندتهم إلى الجناح الدولي المصري السابق “مؤمن زكريا” الذي يئن معنويًا ونفسيًا بسبب الإصابات التي غيبته عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر.

الاحتفال بهذا الشكل الخاص والمؤثر، بدأ بواسطة وليد سليمان بعد أن سجل هدفًا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب نادي كانو سبورت بغينيا الإستوائية.

ولم تُنقل المباراة على الهواء مباشرة في القنوات المصرية أو الغينية وسط عدم اهتمام بي إن سبورتس بشراء حقوق نقل المباراة لاهتمامها بنقل مباريات المجموعات والأدوار الإقصائية.

لكن مراسل قناة النادي الأهلي حاول وصف أحداث المباراة عبر الهاتف في الاستوديو التحليلي الذي قاده “إسلام الشاطر” وحضره المهاجم السابق “أحمد بلال”.

وبعد انتهاء المباراة بدقائق قليلة، ظهرت “لقطة اليوم” عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، حيث احتفل لاعب الوسط المخضرم “وليد سليمان” بالهدف الذي سجله في الدقائق العشر الأخيرة بنفس طريقة مؤمن زكريا.

ووضع صاحب الـ 34 عامًا يديه على أذنيه، وقلده باقي زملائه في الفريق بنفس الحركة باستثناء ربما المدافع القادم من الإسماعيلي “محمود متولي” الذي فوجيء بتصرف زملائه الجدد.

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دعم مؤمن زكريا بهذه الطريقة خفيفة الظل، تأتي بعد يومين فقط من الظهور الموجع للاعب على قناة MBC مصر، للتحدث عن معاناته مع الإصابات وتأثره النفسي الكبير من ابتعاده عن ممارسة كرة القدم لأكثر من ستة أشهر، وتفكيره في الاعتزال!.

وقال صاحب الـ 31 عامًا أنه يرغب في العودة إلى صفوف الأهلي من جديد وإجبار المدرب فايلر على إشراكه من خلال التدريبات، لرفضه فكرة اللعب لأي فريق آخر في مصر غير الأهلي خلال ما تبقى من مسيرته الكروية.

وتلقى مؤمن زكريا عدد هائل من رسائل الدعم من لاعبي الأهلي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أبرزها من الثنائي الأقدم “شريف إكرامي وأحمد فتحي”.

وقال شريف إكرامي “الإصابات أصعب اختبار لإرادة وقوة أي لاعب، لكن عندما تواجه إصابة تهدد مشوارك قبل الآوان، هنا يتوجب على الجميع الإلتفاف والدعم والمساندة، ونحن جميعًا في انتظار مؤمن زكريا للعودة أقوى مما كان عليه، ألف سلامة عليك”.

وأكد أحمد فتحي تعامله مع مؤمن زكريا كأخ قبل أن يكون زميل في الأهلي والمنتخب، مضيفًا “مؤمن أخي وصديقي العزيز، ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما. إن شاء الله تعود إلى الملاعب أقوى وأحسن مما سبق، كلنا معك وفي ظهرك، صبر جميل واستعن بالصبر والصلاة يا صديقي”.

هكذا استحقت أن تكون لقطة تضامن نجوم الأهلي بالاحتفال على طريقة مؤمن زكريا، لقطة لهذا اليوم المليء بالأحداث الكروية في جميع ملاعب أوروبا والوطن العربي، بعد أسبوع الفيفا الممل.