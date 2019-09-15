قطار برشلونة يسحق فالنسيا بخماسية

سحق برشلونة حامل لقب الليجا، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في معقله "كامب نو".



وسجل الأهداف لبرشلونة أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وبيكيه في الدقائق 2 و7 و51 على الترتيب، وسواريز هدفين في الدقائق 61 و82، بينما سجل لفالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 27، وماكسي جوميز في الدقيقة 92.



وبهذا الانتصار قفز برشلونة للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، وتجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.



واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيميدو، بيكيه، لينجليت، وألبا، وفي الوسط بوسكيتس، دي يونج، وآرثر، وثلاثي هجومي كارليس بيريز، جريزمان، وأنس وفاتي.



وعلى الجانب الآخر، لجأ ألبرت سيلاديس المدير الفني لفالنسيا لطريقة لعب (4-4-2) بوجود سيلسين في حراسة المرمى، أمامه جايا، باوليستا، جاراي، وواس، وفي الوسط جويديس، باريخو، كوكلين، وتوريس، والثنائي الهجومي جاميرو ورودريجو.



كشر برشلونة عن أنيابه سريعًا في المباراة، وانطلق الهولندي فرينكي دي يونج على الطرف الأيمن، وأرسل تمريرة عرضية في منطقة الجزاء لزميله الشاب أنسو فاتي الذي سدد في شباك سيلسين في الدقيقة 2.



وفي ثاني محاولة للبارسا، انطلق أنسو فاتي على الطرف الأيسر، وراوغ الدفاع ومرر لفرينكي دي يونج الذي سجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 7.



وكاد فاتي أن يُسجل الهدف الثالث لبرشلونة، حيث أرسل تصويبة صاروخية في الدقيقة 16، مرت بجانب القائم الأيسر للحارس سيلسين.



وجاء أول رد من فالنسيا، عبر المهاجم كيفن جاميرو في الدقيقة 20، حيث انطلق نحو مرمى برشلونة، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيجن.



ونجح جاميرو في تقليص الفارق لفالنسيا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 27، حيث استقبل تمريرة سحرية في عمق دفاع برشلونة من زميله رودريجو، وسدد على يمين الحارس تير شتيجن.



وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لهجمة مزدوجة من كيفن جاميرو ورودريجو مهاجمي فالنسيا، ومنع الخفافيش من التعادل في الدقيقة 38.



واستمرت محاولات برشلونة من أجل توسيع الفارق، عبر انطلاقات فاتي وكارليس بيريز، لكن دون فاعلية نظرًا لاستفاقة الخفافيش، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بثنائية مقابل هدف.



ومع بداية الشوط الثاني نجح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، حيث قام الفرنسي أنطوان جريزمان بالتسديد على مرمى فالنسيا، واصطدمت تسديدته بالقائم لترتد أمام بيكيه الذي أسكنها في الشباك مستغلا خطأ فادح من سيلسين في المتابعة.



وحرم القائم الأيمن لفالنسيا، البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55.



وقرر إرنستو فالفيردي تنشيط الخط الهجومي، ودفع بالأوروجواياني لويس سواريز بدلا من الشاب أنسو فاتي، والذي بعد دقيقة واحدة من مشاركته سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم ثم دخلت الشباك، ليُضيف الهدف الرابع للبارسا في الدقيقة 61.



وأهدر الفرنسي أنطوان جريزمان انفراد بالحارس سيلسين في الدقيقة 63، حيث منعه من تسجيل الهدف الخامس.



ودفع فالفيردي بثنائي الوسط إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال بدلا من فرينكي دي يونج وآرثر ميلو، للحفاظ على النتيجة وإراحة اللاعبين قبل مواجهة دورتموند في دوري الأبطال.



ونجح سواريز في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له، والخامس لبرشلونة في الدقيقة 82، حيث استقبل تمريرة من جريزمان في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس سيلسين.



واقتنص ماكسي جوميز لاعب فالنسيا الهدف الثاني للخفافيش، مستغلا غياب الرقابة من دفاع البارسا في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز البلوجرانا بخماسية.



المصدر: موقع كورة