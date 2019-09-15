رياضة | موعد مباراة المصري وماليندي بث مباشر اليوم 1592019| مشاهدة مباراة المصري وماليندي بث مباشر رابط ON SPORTS HD

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تقام مباراة المصري وماليندي في إطار منافسات دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك في مباراة يرغب من خلالها الفريق البورسعيدي، بأن يحقق الإنتصار أو على الأقل نتيجة إيجابية تجعله يدخل مباراة العودة بعد أسبوعين وهو بمعنويات مرتفعة وفرص وحظوظ أكبر للصعود إلى الدور التالي في البطولة.

موعد مباراة المصري وماليندي في الكونفدرالية اليوم



تنطلق مباراة المصري وماليندي في دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك عصر يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري، ومن المقرر بأن تقام المباراة على أرضية ملعب عمان بزنجار.

يذكر بأن نادي المصري كان قد تم إعفاءه من المشاركة في الدور التمهيدي في بطولة الكونفدرالية، في حين صعد نادي ماليندي بطل زنجبار بعدما فاز على فريق مقديشو سيتي الصومالي، بهدف دون رد في مباراة الدور التمهيدي، ليضرب موعدًا في دور ال32 مع نادي المصري البورسعيدي.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري وماليندي في الكونفدرالية



قالت تقارير إعلامية، بأن مباراة المصري وماليندي الزنجباري، سوف تذاع عبر قناة أون سبورت الفضائية، والتي تنقل كل مباريات الفرق المصرية في الأدوار الأولى من البطولات الأفريقية.

وبالحديث عن موعد مباراة العودة بين المصري وماليندي، فقد كشف الاتحاد الإفريقي عن كون المباراة ستكون يوم 29 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب الجيش في السويس.

أجواء مباراة المصري وماليندي في الكونفدرالية



يتوقع البعض بأن تكون مباراة المصري وماليندي في دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية اليوم هي المباراة الأخيرة بالنسبة للكابتن، إيهاب جلال، في قيادة النادي المصري، خاصة في ظل ظهور أنباء عن تولي مدرب نادي المصري زمام الأمور في المنتخب المصري، وذلك بعدما كان واحد من المرشحين لهذه المهمة بجانب أسماء أخرى لامعة مثل حسام حسن وأحمد حسام ميدو، وحسام البدري وحسن شحاته.