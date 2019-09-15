رياضة | فابريجاس يكشف توقعاته في انتقال نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فابريجاس يكشف توقعاته في انتقال نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الاسباني المخضرم سيسك ​فابريجاس نجم وسط ​موناكو​ الفرنسي علي إمكانية عودة اللاعب البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا الى صفوف ​برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد فشل التعاقد معه هذا الصيف، مؤكدًا على صعوبة إنضمام اللاعب للنادي الكتالوني.

وق Advertisements ال "فابريجاس" في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية:" اعتقد أن عودة نيمار إلى برشلونة صعبة جدًا، وذلك ليس لأن برشلونة أو باريس أو نيمار لا يريدون ذلك، لكنه لأن قيمته ستكلف النادي الكثير".

وأوضح "فابريجاس" نجم بشلونة السابق أن نادي برشلونة قام بتعاقدات كبيرة في الصيف المنصرم، حيث تعاقد مع أنطوان جريزمان بصفقة ضخمة، كما يدفع رواتب كبرة للاعبين، كل ذلك يجعل نيمار لا يعود لبرشلونة، خاصة وان صفقته ستكلف النادي أموالا كثيرة.

وكان نادي برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة مع نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم النادي الكتالوني العديد من المقترحات والعروض للنادي الباريسي لضم "نيمار" ولكن فشلت إدارة البرسا في الوصول إلي اتفاق مع باريس للظفر بخدمات اللاعب.