رياضة | بنزيما ينافس ميسي ومبابي على رقم قياسي

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قاد الفرنسي كريم بنزيم فريقه ريال مدريد للفوز على حساب ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني.

وسجل نجم الهجوم الفرنسي ثنائية في الدقيقتين 25 و32 ليقود الميرينجي لتحقيق أول فوز في ملعبه هذا الموسم.

وأفادت تقارير صحفية عالمية بأن بنزيما وصل إلى الهدف رقم 19 في الدوري الإسباني خلال عام 2019 ليسجل بذلك ثاني أفضل معدلاته التهديفية مع الملكي في الليجا، حيث شهد عام 2011 أفضل سجلات تهديفية له برصيد 22 هدفا.

وذكرت التقارير أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجح في صناعة هدف لزميله بنزيما وهي أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإسباني منذ أبريل عام 2017 بعد أن قضى آخر موسمين معارا إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأكدت التقارير أن بنزيمة بات ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى متأخرا بفارق هدفين عن الثنائي ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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وعلى صعيد آخر، تمكن الإسباني بورخا مايورال نجم ليفانتي والمعار من ريال مدريد من تسجيل هدف ليفانتي الأول في شباك فريقه السابق ليصل إلى سابع أهدافه في الدوري الإسباني، سجل 3 أهداف منها بقميص ريال مدريد.

وقال مهاجم ريال مدريد في تصريحات سابقة لشبكة RMC Sport :" لا أنوي الرحيل عن ريال مدريد وأنه ليست هناك حاجة لتغيير وجهتي، وقصتي هي ريال مدريد، لقد فعلت ما فعلت في ليون الذي كان أفضل ناد فرنسي لكني الآن في أفضل نادٍ في العالم".

واختتم بنزيما تصريحاته قائلًا:"كل شيء على ما يرام، يجب أن أبقى واستمر لأطول فترة ممكنة".

ويعتبر بنزيما الخيار الأول للفرنسي زين الدين زيدان لقيادة خط هجوم ريال مدريد ونجح في قيادة الملكي منذ قدومه للفريق في عام 2009 وعلى الرغم من انضمام عدد كبير من المهاجمين خلال تواجده إلا أنه كان يبقى دائمًا الخيار الأول لفريقه في الخط الأمامي.

يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.