رياضة | بوسكيتس: مواجهة دورتموند صعبة للغاية. وفاتي سيكون لاعبًا استثنائيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتس: مواجهة دورتموند صعبة للغاية. وفاتي سيكون لاعبًا استثنائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار النجم الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، إلى أن فريقه لعب مُباراة وحقق انتصار مهم جداً أمام فالنسيا بنتيجة 5-2، حيث أنه لطالما كُان فريقه يعاني أمام فالنسيا ولكنه قدم مُباراة جيدة.
وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية: "كانت مباراة مهمة جداً، عانينا مؤخراً كثيراً في الفوز عليه وخاصة في نهائي الكاس، أعتقد باننا اليوم قدمنا مباراة منظمة وجيدة".
وأكمل بقوله: "انسو فاتي ؟ لديه مستوى عالي جدا بالرغم من صغر سنه".
وتابع سيرجيو: "التنافس في وسط الملعب ؟ لدينا تشكيلة كبيرة ولدينا ٣ لاعبين في كل مُباراة .. التنافس جيد للفريق".
وبسؤواله عن العودة لبطولة دوري ابطال اوروبا ؟ أجاب: "دائما لدينا رغبة الفوز بدوري الابطال .. لدينا مُجموعة صعبة وقد تكون الأصعب في المُسابقة .. سنواجه فريق صعب ذو مرتدات عالية".
وأردف: "الان يجب علينا ان ندع انسو فاتي يستثمر هذا الوقت وان يعمل كل يوم لكي يستمر على هذا الأداء".
واختتم بقوله: "التنافس في الوسط سـ يُفيد الجميع وسيريحنا كثيراً".
الجدير باالذكر أنه قد حقق برشلونة انتصارا مثيرا على فالنسيا بنتيجة 5-2 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 4 من منافسات الدوري الإسباني.
وتقدم أنسو فاني فاتي بالهدف الأول لبرشلونة مع الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف دي يونج الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 7، ثم وقلص جاميرو الفارق لفالنسيا في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.
ثم توهج برشلونة في الشوط الثاني، واستطاع رفاق الفريق الكتالوني إحراز ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 52 و61 و 82، وعاد جيرارد بيكيه لبضيف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 52 من زمن المباراة.
وفي الدقيقة 60، دفع فالفيردي بلويس سواريز بعد عودته من الإصابة بدلا من فاتي، ليتمكن الأوروجوياني من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 61 من أول لمسة له فور نزوله، واختتم سواريز أهداف برشلونة بالهدف الخامس والثاني له في اللقاء مع الدقيقة 82 من زمن المباراة.
ولكن في الدقيقة 92، تمكن جوميز من إحراز الهدف الثاني لفالنسيا، لينتهي اللقاء بنتيجة 5-2.