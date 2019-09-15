رياضة | بوسكيتس: مواجهة دورتموند صعبة للغاية. وفاتي سيكون لاعبًا استثنائيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتس: مواجهة دورتموند صعبة للغاية. وفاتي سيكون لاعبًا استثنائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، إلى أن فريقه لعب مُباراة وحقق انتصار مهم جداً أمام فالنسيا بنتيجة 5-2، حيث أنه لطالما كُان فريقه يعاني أمام فالنسيا ولكنه قدم مُباراة جيدة.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية: "كانت مباراة مهمة جداً، عانينا مؤخراً كثيراً في الفوز عليه وخاصة في نهائي الكاس، أعتقد باننا اليوم قدمنا مباراة منظمة وجيدة".

وأكمل بقوله: "انسو فاتي ؟ لديه مستوى عالي جدا بالرغم من صغر سنه".

وتابع سيرجيو: "التنافس في وسط الملعب ؟ لدينا تشكيلة كبيرة ولدينا ٣ لاعبين في كل مُباراة .. التنافس جيد للفريق".

وبسؤواله عن العودة لبطولة دوري ابطال اوروبا ؟ أجاب: "دائما لدينا رغبة الفوز بدوري الابطال .. لدينا مُجموعة صعبة وقد تكون الأصعب في المُسابقة .. سنواجه فريق صعب ذو مرتدات عالية".

وأردف: "الان يجب علينا ان ندع انسو فاتي يستثمر هذا الوقت وان يعمل كل يوم لكي يستمر على هذا الأداء".

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واختتم بقوله: "التنافس في الوسط سـ يُفيد الجميع وسيريحنا كثيراً".