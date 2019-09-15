رياضة | خاص.. شاهد حراس الانتاج الحربي يساندون مؤمن زكريا ورسالة خاصة من عامر عامر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. شاهد حراس الانتاج الحربي يساندون مؤمن زكريا ورسالة خاصة من عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساند حراس فريق الانتاج الحربي، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وذلك على ضوء الازمة الصحية التي لازمته مؤخرا.

واحتفل حراس الفريق الحربي الاربعة وهم عامر عامر واحمد يحيى ومحمد عصام الغندور ومحمد موسى، على طريقة مؤمن زكريا الخاصة التي عرفها به الجمهور.

من جانبه تحدث عامر عامر حارس الانتاج الحربي لمراسل الخليج 365 الرياضي قائلا : "بتمني الشفاء العاجل لمؤمن و بقوله انت اقوي من الظروف و انا عارف انك في حياتك عمرك ما استسلمت .. في انتظارك".

Advertisements

من ناحية أخرى حرص لاعبو الفريق الكروي بالنادي الأهلي على توجيه رسالة دعم ومؤازرة لزميلهم بالفريق مؤمن زكريا الذي أعلن إصابته مؤخرًا، وذلك خلال مباراة المارد الأحمر اليوم السبت، ضد فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مؤمن زكريا كان قد ظهر في حوار تليفزيوني عبر برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، وأعلن عن معاناته من إصابة غامضة لا يعرف تشخيصها حتي الآن، وكانت سببًا في ابتعاده عن الملاعب طوال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أنها ليست إصابة مزمنة كما يردد البعض، ولكنها إصابة نسبة كبيرة منها نفسية.

نجوم الأهلي حرصوا خلال لقاء كانو سبورت الغيني اليوم على توجيه رسالة دعم لـ"مؤمن زكريا" لمساندته في أزمته الصعبة، وقاموا بالإحتفال بعد ثنائية الأهلي في مرمي الفريق الغيني، بوضع أيديهم على آذانهم والركض بالملعب، وهي الطريقة الخاصة التي اعتاد "مؤمن" الاحتفال بها بعد تسجيله الأهداف دائمًا.