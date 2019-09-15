رياضة | فالفيردي يحسم موقف ميسي من مباراة دورتموند.. ويثني على جوهرة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحسم موقف ميسي من مباراة دورتموند.. ويثني على جوهرة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أنه بالرغم من تسجيل فريقه للأهداف في البداية، إلا أن فالنسيا لم يهدأ طوال المباراة، حيث كان خصك حاد جداً ولديه أسلوبه للهجمات المرتدة، ولكن فريقه خرج مصمماً على الفوز.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على حساب فالنسيا: "يبدو أنسو فاتي أكثر نضجًا من صبي عمره 16 عامًا".

وأضاف: "افضل تحضير لـ دورتموند ؟ قدمنا أداء مثل ما قدمناه امام ريال بتيس .. الان لدينا مُباراة مهمة امام دورتموند".

وواصل: "انسو فاتي ؟ انسو فاتي لديه شيء مُختلف عن بقية اللاعبين .. لقد رأيته في فترة التحضير ونال اعجابي".

وتابع: "لدينا الكثير من اللاعبين في الوسط وهناك العديد من التشكيلات الممكنة".

وأردف: "كيف ستتعامل مع راكيتيتش ؟ مثله مثل الأخرين .. هُنالك تنافس كبير في الفريق وهذا شيء لا يُمكن تفاديه".

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واختتم: "ميسي سيلعب يوم الثلاثاء ؟ سوف نرى، مع العلم انه عندما يكون ميسي حاضراً نكون اقوى".