رياضة | انتصار الأهلي وسقوط الزمالك ضمن حصاد نتائج مباريات "السبت" في ذهاب دور الـ32 الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار الأهلي وسقوط الزمالك ضمن حصاد نتائج مباريات "السبت" في ذهاب دور الـ32 الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم السبت، 8 مباريات قوية ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أبرزها كانت مباراة الأهلي ضد كانو سبورت الغيني والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 2-0، بينما خسر الزمالك ممثل مصر الثاني بالبطولة أمام جينيراسيون فوت السنغالي 2-1.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل نتائج مباريات اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 الإفريقي:-

- صن داونز × كوتي دي أور:

حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فوزًا عريضًا خارج ملعبه علي فريق كوتي دي أور بطل سيشيل بنتيجة 5-0، ليقترب بقوة من التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- يانج أفريكانز × زيسكو يونايتد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة يانج أفريكانز التنزاني ضد زيسكو يونايتد الزامبي، والتي جمعتهما اليوم السبت علي الملعب الوطني في تنزانيا، وهي نتيجة تصب في مصلحة زيسكو والذي يلعب مباراة الإياب على أرضه ووسط جمهوره يوم 27 سبتمبر.

- بلاتينيوم ستارز × يونياو دو سونجو:

حقق فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي فوزًا ثمينًا على فريق يونياو دو سونجو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم علي استاد "باربورفيلدز" في زيمبابوي، ليقترب من التأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية.

- جرين إيجيلز × بريميرو دي أوجوستو:

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حقق فريق بريميرو دي أوجوستو فوزًا غاليًا خارج ملعبه على حساب فريق جرين إيجيلز بطل زامبيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هيروز الوطني" معقل الأخير، وهذا الفوز يمنح الفريق الأنجولي الأفضلية في التأهل لدور الـ16 قبل لقاء الإياب

- بترو أتليتكو × كمبالا سيتي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بترو أتليتكو الأنجولي، وكمبالا سيتي الأوغندي في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيداد اينيفارسيتاريا" بأنجولا.

- الأهلي × كانو سبورت:

عاد فريق الاهلي المصري بفوز ثمين من غينيا الاستوائية علي حساب نظيره كانو سبورت بنتيجة 2-0، ليضع بطل مصر قدمًا في دور الـ16 بالبطولة القارية، قبل لقاء الإياب بين الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري.

- الزمالك × جينيراسيون فوت:

تلقي الزمالك هزيمة مفاجئة أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال في المباراة التي جمعتهما اليوم علي استاد "مالابو" بالسنغال، لتزداد مهمة الفارس الأبيض صعوبة للتعويض في مباراة الإياب بمصر.

- شبيبة القبائل × حوريا الغيني:

فاز فريق شبيبة القبائل الجزائري على حساب فريق حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "1 نوفمبر 1954" بالجزائر.

مباريات الأحد في ذهاب دور الـ32 الإفريقي: