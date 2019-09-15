رياضة | ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارا مستحقا على مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت ثنائية الفريق الأحمر عن طريق كل من صلاح محسن ووليد سليمان في الشوط الثاني، ليعود القلعة الحمراء من غينيا الإستوائية بانتصار ثمين قبل لقاء العودة في القاهرة.