رياضة | ريال مدريد يحسم قراره النهائي حول التعاقد مع نجولو كانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم قراره النهائي حول التعاقد مع نجولو كانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، وبقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، موقفهم النهائي من التعاقد مع متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي، نجولو كانتي.

وبحسب ما ذكره تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، فإن هناك تفكير جاد من قبل إدارة نادي ريال مدريد في التعاقد مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي، من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما ذكره موقع "دون بالون" الإسباني، مساء اليوم، فإن نادي ريال مدريد سيبحث عن إمكانية التوقيع مع كانتي، في حال أخفق في تحقيق هدفه بالتعاقد مع الفرنسي الآخر بول بوجبا، من مانشستر يونايتد، والذي يسعى زيدان جاهدًا للتعاقد معه.

Advertisements

ومن الجدير بالذكر أنه يُعد بوجبا البالغ من العمر 26 عاما، هو الاسم الأبرز على طاولة اهتمامات ريال مدريد، الخاصة بالتعاقد مع لاعب خط وسط جديد، لاسيما وأن نجم يوفنتوس الإيطالي السابق يحظى بإعجاب كبير من جانب مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للأبيض الملكي.

ويعمل قادة ريال مدريد على التفكير في لاعبين آخرين، من أجل التعاقد مع أحدهم، حال استمر بوجبا في مانشستر يونايتد.

وكان الجوهرة السمراء كانتي، قد انضم إلى صفوف تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي لعام 2016، قادما آنذاك من صفوف ليستر سيتي، في صفقة كلفت خزائن أسود غرب العاصمة الإنجليزية لندن قرابة 35.8 مليون يورو.

وقد شارك النجم الدولي الفرنسي كانتي، منذ ذلك الحين مع البلوز في 145مباراة بمختلف المسابقات، مُسجلا 8 أهداف ومُساهما بـ7 تمريرات حاسمة.