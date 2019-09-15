رياضة | أخبار برشلونة: فالفيردي يضحي بنجم البرسا والتخطيط للصفقة الكبرى وجماهير برشلونة تطلب ضم الساحر الحرب تندلع مع الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: فالفيردي يضحي بنجم البرسا والتخطيط للصفقة الكبرى وجماهير برشلونة تطلب ضم الساحر الحرب تندلع مع الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة، الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار برشلونة اليوم السبت:-

جماهير برشلونة تتجاهل نيمار.. وتُطالب بضم هذه الصفقة القوية

كشفت عنها تقارير صحفية اسبانية، منذ قليل، أن جماهير نادي برشلونة الإسباني، تريد من إدارة البلاوجرانا أن تتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن جماهير الفريق الكتالوني، قد اختارت صفقة مميزة بدلاً من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن جماهير البارسا تفضل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، على حساب زميله نيمار خلال استفتاء أجرته الصحيفة المهتمة بأخبار البارسا.

وأكملت الصحيفة في استفتائها ان الشاب القناص مبابي، قد حصل على أكثر من 91% من الأصوات، بينما لم يجني نيمار سوى أكثر من 7.8%، وصوت باقي المشجعين إلى ضرورة بحث النادي عن صفقة أخرى بعيدًا عن اللاعبين.

ومن الجدير بالذكر انه قد فشل برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار، في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب تعنت إدارة سان جيرمان في الطلبات المادية للتخلي عن اللاعب، في سبيل الحفاظ عليه وعدم إضعاف خط هجوم الفريق.

نجم برشلونة الضحية الأولى لفالفيردي

وصفت الصحافة الإسبانية اللاعب البرتغالى نيلسون سيميدو والظهير الأيمن لصفوف برشلونة الإسبانى بانه هو الصحية الأولى للمدرب الإسبانى ارنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة والذى دائماً ما يقوم بإخراج سيميدو بين شوطين المباريات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المباريات التى قام بها مدرب برشلونة الإسبانى أرنستو فالفيردى بتغيير سيميدو وتبديله ومن بينهم أخر مباراة للفريق أمام أوساسونا بالجولة الثالثة عندما قام بإخراج اللاعب ونزل لاعب الوسط انسو فاتى الذى سجل هدف وقام سيرجيو روبيرتو بالعودة لمركز الظهير الأيمن بعد ما كان يلعب فى وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة أن فالغيردى قام بتغيير اللاعب بين الشوطين خلال الموسم الماضي فى 6 مرات من بينهم 5 مرات بالدورى ومرة ببطولة الكأس.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هناك لاعب آخر عادة ما يبقى في غرفة خلع الملابس بين الشوطين ويتم تغييره مثل سيميدو، وهو آرثر ميلو، الذي تم استبداله 3 مرات خلال الموسم الماضي.

ولم يفز نادى برشلونة خلال الثلاث جولات الماضية ببطولة الدورى الإسبانى سوى فوز وحيد على ريال بيتيس بينما تلقي خسارة أمام فريق أتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة الأولى ثم فى الجولة الثالثة تعادل مع أوساسونا بهدفين لهدفين.

مواجهات نارية تنتظر برشلونة أوروبيًا ومحليًا في 3 أسابيع

عشاق الساحرة المستديرة وجماهير نادي برشلونة تحديدًا، سيكونوا على موعد مع عدد من المواجهات النارية للفريق الكتالوني، خلال الفترة من اليوم 14 سبتمبر وحتي 6 أكتوبر المقبل، في مختلف البطولات المحلية والقارية.

نادي برشلونة كان حقق بداية مخيبة في بطولة الدوري الاسباني بالموسم الجاري، حيث سقط أمام فريق أتليتك بلباو بهدف دون مقابل في الجولة الأولي من الليجا، بينما فاز فريق ريال بيتيس بنتيجة 5 - 2 في لقاء الجولة الثانية، وفي مباراة الجولة الثالثة تعادل مع أوساسونا بهدفين لكل منهما.

وينتظر نادي برشلونة عدة مواجهات نارية خلال الفترة المقبلة بداية من اليوم نستعرضها في هذا التقرير:

- برشلونة × بوروسيا دورتموند:

تنتظر فريق برشلونة مواجهة نارية ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري، وذلك في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

- برشلونة × غرناطة:

يعود نادي برشلونة لمباريات الدري الاسباني مجددًا ويواجه فريق غرناطة يوم 21 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا الاسبانية.

- برشلونة × فياريال:

يواجه فريق برشلونة اختبارا جديدًا في الدوري الاسباني (الليجا) يوم 24 سبتمبر الجاري، وذلك أمام فريق فياريال، وسيكون النادي الكتالوني مطالب بتحقيق النقاط الثلاث من اجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الليجا بعد تعثره في المباريات الأولي.

- برشلونة × خيتافي:

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره خيتافي يوم 28 سبتمبر الجاري في الجولة السابعة من الدوري الاسباني.

- برشلونة × إنتر ميلان:

يلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره إنتر ميلان في ثاني جولات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي يوم 2 أكتوبر.

- برشلونة × اشبيلية:

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية ضد فريق اشبيلية يوم 6 أكتوبر في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

نجم برشلونة يُحرج "فالفيردي" ويسحب البساط من تحت أقدام "سواريز"

تمسك اللاعب الاسباني الشاب "كارليس بيريز" بالفرصة التي سنحت له داخل صفوف نادي برشلونة، بعد مشاركته في المباريات الأخيرة مع الفريق الكتالوني، وأكد أنه لاعب مميز يمتلك إمكانيات فنية رائعة وأن قرار الاستغناء عنه كان سيصبح أكبر خطأ لإدارة البلوجرانا.

كارليس بيريز صاحب الـ 21 عامًا كان قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في وقت سابق، لكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق الكتالوني ورفض الرحيل، والآن يقدم موهبة برشلونة الصاعد بقوة مستويات مميزة مع الفريق خاصة في ظل غياب عدد من النجوم الكبار عن البارسا في المباريات الأولى من الليجا.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت في وقت سابق أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو كانت قد قررت بيع كارليس بيريز في فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، لعدم الحاجة لجهوده، وكان الأقرب لضمه نادي فالنسيا، لكن اللاعب الشاب رفض الرحيل وفضل الاستمرار رفقة البلوجرانا.

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وأصبح "بيريز" من العناصر الرئيسية التي اعتمد عليها أرنستو فالفيردي في الجولات الثلاثة الأولى من الدوري الاسباني، حيث سجل هدفا في ريال بيتيس في الجولة الثانية من الليجا، وسط غياب الأوورجوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي".

كارليس بيريز بدأ مسيرته في برشلونة وعمره 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول بعد عامين ويظل فيه، وبعمر الرابعة عشرة انتقل إلى برشلونة الذي تدرج في فئاته السنية، وفي 2015 تم تصعيده للفريق الرديف الذي لعب معه 54 مباراة وسجل 12 هدفًا.

وحصل "بيريز" علي فرصته في المرحلة التحضيرية لهذا الموسم، ولعبت إصابة لويس سواريز دورًا كبيرًا في اعطاء اللاعب الشاب فرصة المشاركة مع الفريق، واستطاع أن يثبت نفسه بقوة خلال المباريات الأخيرة، ليصبح البديل الأول للأورجواياني لويس سواريز بالموسم الحالي.

شارك بيريز أيضًا مع المنتخبات الإسبانية تحت 16 و17 عامًا في 17 مباراة وسجل 5 أهداف.

حرب برشلونة وريال مدريد تنتقل من نيمار إلى لاعب جديد

اشتعلت حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا بعد انتهاء الصراع على ضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي وهو نفس هدف ريال مدريد الذي وضعه كهدف أول في الميركاتو الشتوي

وأوضح الصحيفة أن برشلونة يرى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابًا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدًا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.

ولم تخف الصحيفة مشقة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه خاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين منذ سداسية الفريق الكتالوني في ثمن نهائي موسم 2016-2017 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.

برشلونة يخطط لضربة مدوية

تزايدت الأزمات داخل مجلس إدارة نادي برشلونة حول عودة نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تعثر المفاوضات خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي لتتجه الأنظار إلى المهاجم الشاب لحديقة الأمراء، كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية أن هناك حوارا دائرا بشدة داخل أسوار برشلونة حول صرفت النظر عن فكرة ضم نيمار الذي يرغب في العودة إلى ملعب كامب نو.

وأضافت أن برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي.

وكشفت الصحيفة عن أن برشلونة يرى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابًا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.

ولم تخف الصحيفة مشقة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه خاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين منذ سداسية الفريق الكتالوني في ثمن نهائي موسم 2016-2017 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.

مورينيو: ميسي جعلني أفضل مدرب

صرح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ساهم في تطوره كمدرب.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"ميسي جعلني مدربًا أفضل، أعتقد أن طبيعته هي التغلب على نفسه".

وأضاف:"أقول دائمًا أنني مدين بالفضل للاعبي الفرق التي دربتها وحتى لاعبي الخصوم الذين واجهتهم وسببوا لي المشاكل".

اختتم مورينيو تصريحاته قائلاً :"على سبيل المثال، ميسي لم يلعب في أي فريق دربته لكني لعبت ضده وجعلني مدربًا أفضل لأنني كنت أضطر إلى التحضير للمباريات وتنظيم فريقي بشكل جيد".

وواجه الاستثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في كثير من المرات حين قاد ريال مدريد في الفترة بين 2010 وحتى 2013 بشكل مباشر نظرًا لكونه يلعب في صفوف برشلونة الغريم التقليدي بخلاف المواجهات الأوروبية مع الفرق الأخرى التي دربها مثل تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

كما تحدث مورينيو المدير الفني لناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد عن إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد وأكد رغبته في العوده إلى الملكي وأكد أنها ذكريات رائعة وأنه نجح في جعل الفريق يعود من جديد ويشارك في أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا.

ورفض المدير الفني السابق لناديي تشيلسي وإنتر ميلان الحديث عن وجود مفاوضات قد تمت بينه وبين إدارة ريال مدريد في الوقت الماضي ولكن أكتفى فقط بموافقته على العودة من جديد لمدريد في أي وقت خاصة لكون يملك ذكريات إيجابية هناك على حد وصفه.

بدون ميسي.. برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية في الدوري الاسباني

حقق فريق برشلونة فوزا كاسحًا على حساب فريق فالنسيا بنتيجة 5 - 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني

سجل أهداف برشلونة، جيرارد بيكيه، وانسو فاتي، ودي يونج، ولويس سواريز، في الدقائق 2، 7، 51، 61، 82، بينما سجل ثنائية فالنسيا كيفين جاميرو بالدقيقة 27، غونثاليث بالدقيقة 92.

بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 7 نقاط ويتقدم للمركز الرابع بجدول ترتيب الليجا.

نجم برشلونة الضحية الأولى لفالفيردي

وصفت الصحافة الإسبانية اللاعب البرتغالى نيلسون سيميدو والظهير الأيمن لصفوف برشلونة الإسبانى بانه هو الصحية الأولى للمدرب الإسبانى ارنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة والذى دائماً ما يقوم بإخراج سيميدو بين شوطين المباريات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المباريات التى قام بها مدرب برشلونة الإسبانى أرنستو فالفيردى بتغيير سيميدو وتبديله ومن بينهم أخر مباراة للفريق أمام أوساسونا بالجولة الثالثة عندما قام بإخراج اللاعب ونزل لاعب الوسط انسو فاتى الذى سجل هدف وقام سيرجيو روبيرتو بالعودة لمركز الظهير الأيمن بعد ما كان يلعب فى وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة أن فالغيردى قام بتغيير اللاعب بين الشوطين خلال الموسم الماضي فى 6 مرات من بينهم 5 مرات بالدورى ومرة ببطولة الكأس.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هناك لاعب آخر عادة ما يبقى في غرفة خلع الملابس بين الشوطين ويتم تغييره مثل سيميدو، وهو آرثر ميلو، الذي تم استبداله 3 مرات خلال الموسم الماضي.

ولم يفز نادى برشلونة خلال الثلاث جولات الماضية ببطولة الدورى الإسبانى سوى فوز وحيد على ريال بيتيس بينما تلقي خسارة أمام فريق أتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة الأولى ثم فى الجولة الثالثة تعادل مع أوساسونا بهدفين لهدفين.

حرب برشلونة وريال مدريد تنتقل من نيمار إلى لاعب جديد

اشتعلت حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا بعد انتهاء الصراع على ضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي وهو نفس هدف ريال مدريد الذي وضعه كهدف أول في الميركاتو الشتوي

وأوضح الصحيفة أن برشلونة يرى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابًا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدًا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.

ولم تخف الصحيفة مشقة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه خاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين منذ سداسية الفريق الكتالوني في ثمن نهائي موسم 2016-2017 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.