رياضة | إنسو فاتي يتفوق على جميع لاعبي برشلونة "بما فيهم ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنسو فاتي يتفوق على جميع لاعبي برشلونة "بما فيهم ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق برشلونة الإسباني من اكتساح نظيره فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة لبطولة الليجا الإسبانية، على ملعب كامب نو.

ونجح النجم الصاعد أنسو فاتي في لفت الأضواء من جميع لاعبي برشلونة، بعد تألقه الملحوظ مساء اليوم في انتصار البارسا العريض على فالنسيا 5-2 في بطولة الدوري الإسباني.

واستطاع أنسو فاتي أن يسجل الهدف الأول برشلونة بالدقيقة الثانية من اللقاء، ثم صنع الهدف الثاني لزميله الدولي الهولندي فرانكي دي يونج في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم سجل المدافع المخضرم جيرارد بيكيه في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، قبل أن يواصل سواريز مهرجان الاهداف بثنائية في الدقيقة 61 و 82.

Advertisements

وفي هذا السايق، ذكر حساب "ماستر شيب" للاحصائيات، أن فاتي أصبح أول لاعب في برشلونة يسجل هدفاً ويصنع آخر في الدقائق السبعة الأولي من مباراة بالدوري الإسباني منذ أن فعلها نيمار في 24 سبتمبر 2013 أمام ريال سوسيداد.

واشار ماستر شيب إلى أن ميسي نفسه قائد الفريق وأسطورة النادي لم يقدر على تحقيق نفس الرقم الذي دونه اليوم الشاب أنسو فاتي.

ويستعد الفريق الكتالوني للمباراة القوية القادمة امام بوروسيا دورتموند الألماني، ببطولة دوري ابطال اوروبا، على ملعب سيجنال بارك إيدونا.