رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم في الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى اليوم الأول من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لهذا الموسم. حافظ أتلتيكو مدريد على صدارته لجدول الليجا حتى الآن برصيد 9 نقاط من 4 مباريات فاز في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، حيث خاض 4 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين.

بينما جاء أتلتيك بلباو في المركز الثالث بنفس رصيد نقاط ريال مدريد واحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وتمكن مورينو نجم فياريال من خطف صدارة هدافي الدوري الإسباني اليوم من كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة:-

1 - جيرارد مورينو (فياريال - 5 أهداف)

2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 4 أهداف)

3 - فرانسيس جيريرو (ريال بيتيس - 3 أهداف)

4 - انطوان جريزمان (برشلونة - هدفين)

5 - جاريث بيل (ريال مدريد - هدفين)

6 - كيفين جاميرو (فالنسيا - هدفين)

7 - روجر مارتي (ليفانتي - هدفين)

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8 - سيرجيو جوارديولا (بلد الوليد - هدفين)

9 - أنطونيو بيورتاس (غرناطه - هدفين)

10 - دانيال باريخو (فالنسيا - هدفين)

11 - خوسيلو (دبيورتيفو آلافيس - هدفين)

12 - مارتن أوديجار (ريال سوسيداد - هدفين)

13 - مويسيس جوميز (فياريال - هدفين)

14 - نبيل فقير (ريال بيتيس - هدفين)

15 - راؤول جارسيا (أتلتيك بلباو - هدفين)

16 - روبرتو توريس (أوساسونا - هدفين)

17 - فيتولو (أتلتيكو مدريد - هدفين)

18 - براهيمي فاتي (برشلونة - هدفين)

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية غداً اليوم الثاني من الجولة الرابعة للدوري الإسباني، حيث سيحل اسبانيول ضيفا على ايبار غدا ويستضيف ديبورتيفو آلافيس نظيره إشبيلية ويستضيف سيلتا فيجو غرناطة، بينمل يحل بلد الوليد ضيفا أوساسونا ويستضيف ريال بيتيس نظيره خيتافي، ويلاقي إشبيلية ريال مدريد، ويستضيف غرناطة فريق برشلونة.