رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الساحق على فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الساحق على فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق فالنسيا بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل فاتي هدف برشلونه الأول في المباراة بالدقيقة الثانية من بداية المباراة، واحرز دي يونج الهدف الثاني بالدقيقة السابعة، وقلص كيفين جاميرو النتيجة لفالنسيا في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وعاد جيرارد بيكيه ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 51، وسجل سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 61، واختتم لويس بالنتيجة للبارسا بالهدف الخامس في الدقيقة 82 من اللقاء، واحرز جوميز الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 92 من المباراة.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني :-

1- أتليتكو مدريد 9 نقاط.

2- ريال مدريد 8 نقاط.

3- اتليتك بلباو 8 نقاط.

4- برشلونة 7 نقاط.

5- إشبيلية 7 نقاط.

6- ريال سوسيداد 7 نقاط.

7- ليفانتي 6 نقاط.

8- فياريال 5 نقاط.

9- اوساسونا 5 نقاط.

10- الافيس 5 نقاط.

11- غرناطة 4 نقاط.

12- سيلتا فيجو 4 نقاط.

13- بلد الوليد 4 نقاط.

14- مايوركا 4 نقاط.

15- فالنسيا 4 نقاط.

16- ريال بيتيس 3 نقاط.

17- خيتافي نقطتين.

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18- إيبار نقطة واحدة.

19- إسبانيول نقطة واحدة.

20- ليجانيس بدون نقاط.

وفيما يلي ترتيب الهدافين:-