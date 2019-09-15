رياضة | مهاحم يوفنتوس على أعتاب الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، صار على أعتاب الانتقال إلى الدوري الأمريكي في الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" في هذا السياق، فإن ماندزوكيتش يخوض الآن مفاوضات متقدمة للغاية مع النادي الأمريكي، من أجل أن ينتقل إلى صفوفه في الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر ان المهاجم الدولي الكرواتي قد خرج من حسابات مدربه الإيطالي الجديد ماوريسيو ساري، خلال الموسم الحالي، مما جعله يتجه نحو الخروج.

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وكان ساري قد قرر استبعاد ماندزوكيتش من قائمة الفريق الإيطالي لبطولتي دوري أبطال أوروبا، ومن المجموعة التي ستخوض لقاء اليوم أمام فيورنتينا بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

يذكر أن ماندزوكيتش سبق أن رفض عروضًا مغرية على المستوى المادي، للانتقال إلى الدوري القطري خلال الموسم الحالي.

وكان ماندزوكيتش قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 19 مليون يورو.