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رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 5 × 2 فالنسيا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - 5 × 2 فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي

الحزم

-

x
17:50

-

الإتفاق

الفيصلي

-

x
19:10

-

الفتح

الدوري الفرنسي

موناكو

-

x
21:00

-

مارسيليا

الممتاز

واتفورد

-

x
17:30

-

آرسنال

بورنموث

-

x
15:00

-

إيفرتون

الدرجة الأولى

سيلتا فيغو

-

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x
16:00

-

غرناطة

الدوري الإيطاليي

روما

-

x
18:00

-

ساسولو

هيلاس فيرونا

-

x
20:45

-

ميلان

الدوري الألماني

هوفنهايم

-

x
15:30

-

فرايبورج

بادربورن

-

x
18:00

-

شالكه 04

كأس الكونفدرالية الإفريقية

ماليندي اف سي - تنزانيا

-

x
15:15

-

المصري البورسعيدي - مصر

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الكلمات الدلائليه
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