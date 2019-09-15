رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 5 × 2 فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - برشلونة 5 × 2 فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري السعودي
الحزم
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17:50
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الإتفاق
الفيصلي
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19:10
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الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
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21:00
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مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
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17:30
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آرسنال
بورنموث
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15:00
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إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
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16:00
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غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
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18:00
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ساسولو
هيلاس فيرونا
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20:45
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ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
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15:30
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فرايبورج
بادربورن
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18:00
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شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
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15:15
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المصري البورسعيدي - مصر