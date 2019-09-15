الامارات | تقليص فعاليات «السوبر» حداداً على شهداء الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص فعاليات «السوبر» حداداً على شهداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقف فريقا الشارقة وشباب الأهلي دقيقة حداداً على شهداء الوطن، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، أمس، كما قامت رابطة دوري المحترفين بتقليص عدد الفعاليات التي كان من المقرر تنظيمها قبل انطلاق المباراة، للسبب نفسه، إذ اكتفت بعرض تقديمي بسيط عن الفريق والبطولة وتقديم الكأس، كما قامت الرابطة بتوفير حافلات تنقل الجماهير من محطة مترو عود ميثاء، إلى نادي النصر.

كما وفّرت الرابطة مكتب أمانات لحفظ المقتنيات غير المسموح بها في المباراة، كما سمحت بدخول مجاني لأصحاب الهمم حيث خصصت بوابتين لاستقبالهم في المدرجات، كما تواجد في المباراة 300 متطوع تم توزيعهم في أرجاء الاستاد لإرشاد الجماهير وتقديم الدعم لهم من خلال تزويدهم بالمعلومات الخاصة بالبوابات، والمقاعد، وأكشاك التذاكر، وعلى صعيد آخر تواجد أكثر من بائع للأعلام خارج استاد آل مكتوم بنادي النصر لبيع شارات الفريقين، وقدر ثمن العلم الواحد لأي من الفريقين بـ25 درهماً.