الامارات | الجمهور يرسم أجمل لوحة في كأس سوبر الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يرسم أجمل لوحة في كأس سوبر الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة كأس سوبر الخليج العربي، أمس، حضوراً جماهيرياً مميزاً من مشجعي شباب الأهلي والشارقة، رغم ارتفاع درجة الحرارة، بعدما قاموا بتزيين مدرجات استاد آل مكتوم باللوحات التحفيزية للاعبي الفريقين.

وتفاعل جمهور «فرسان دبي» مع البداية القوية للفريق في كأس الخليج العربي، وحضر عدد كبير منذ وقت مبكر، إذ حرصوا على وضع لافتات لدعم اللاعبين، كان أبرزها «دبي دائماً حمراء»، و«عودة الملوك»، و«فريقنا عائلة واحدة»، بينما لم يغب جمهور «الملك» عن دعم فريقه، ووضع لافتات عدة، كان أبرزها «خلف الملك أوفى جمهور»، و«نحن الملوك».

من جهته، أكد رئيس رابطة مشجعي نادي شباب الأهلي، عبدالمجيد رستم، أن جمهور «فرسان دبي» رسم لوحة رائعة في استاد آل مكتوم، لافتاً إلى أن التحضيرات لمباراة شباب الأهلي أمام الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي، بدأت منذ وقت مبكر للغاية، صباح أمس، بعدما توجه أعضاء الرابطة إلى الملعب لتجهيز الأجواء الخاصة بالمباراة.

وقال رستم لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يتوجه بالشكر إلى رجال الأمن في استاد آل مكتوم، بعد التعاون الكبير والتسهيلات التي قدموها إلى أعضاء رابطة مشجعي شباب الأهلي»، موضحاً أنه «تم تجهيز المقاعد الخاصة بجمهور (فرسان دبي)، من خلال وضع الأدوات التشجيعية، التي تم توزيعها على الجمهور أثناء المباراة».

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وأضاف: «التزمنا تماماً بالتعليمات كافة الخاصة بالأشياء الممنوع اصطحابها داخل الملعب، إذ تم التأكيد على عدم السماح باستخدام الأعلام الكبيرة، والأمر نفسه بالنسبة إلى مكبرات الصوت، لذلك تم التنبيه على جميع المشجعين بشأن الممنوعات التي لا يمكن دخولها إلى الملعب».

وأشار رستم إلى أنه تم إلغاء فكرة رفع (تيفو) خاص بجمهور شباب الأهلي، لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباراة، وذلك احتراماً لشهداء الإمارات الستة الذين استشهدوا، أول من أمس، أثناء أداء واجبهم الوطني في أرض العمليات، مبيناً أنه كان هناك العديد من الأفكار التي تم تجهيزها لتنفيذها، قبل أن يتم إلغاء الفكرة تماماً.

وتابع: «تم الاتفاق على وقوف جمهور شباب الأهلي بعد مرور ست دقائق من انطلاق المباراة، وترديد النشيط الوطني، تكريماً لشهداء الوطن، كما تم التواصل مع قيادات رابطة مشجعي نادي الشارقة للقيام بالأمر نفسه، حتى يكون جميع المشجعين الموجودين في استاد آل مكتوم متحدين ومترابطين في هذه اللفتة الطيبة، التي تؤكد أننا فقط نحضر مباراة في كرة القدم، ولكن قلوبنا وعقولنا مع الدولة، ومع أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن».

وأكد رستم أن رابطة مشجعي شباب الأهلي استعدت بشكل استثنائي للظهور بأفضل صورة في الموسم الجديد، وقال: «نسعى إلى القيام بدورنا على أكمل وجه، خصوصاً أن الفريق ظهر بشكل جيد جداً في الموسم الماضي، بالفوز ببطولتين هما كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، كما حل (فرسان دبي) ثانياً في دوري الخليج العربي، رغم البداية السلبية في الجولات الأولى من البطولة، لذلك جمهور شباب الأهلي عازم على الوقوف خلف الفريق بكل قوة، وأن يكون المشجعون أفضل حافز للاعبين».

وزاد بقوله: «نشكر شركة شباب الأهلي لكرة القدم على العمل الكبير الذي قامت به خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً بتدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل على مستوى اللاعبين الأجانب، كما أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الدوليين، إذ إن كل الأمور مهيأة بالنسبة لـ(فرسان دبي) للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها، إذ إننا سعداء بعودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وكما ذكرت دور الجمهور لا يقل أهمية عن دور الجهاز الفني واللاعبين، ونتمنى من عشاق شباب الأهلي الحضور بقوة في جميع المباريات، حتى يواصل الفريق نتائجه الإيجابية التي حققها في الموسم الماضي».