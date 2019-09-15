الامارات | تكريم خليجي للأولمبياد الخاص الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خليجي للأولمبياد الخاص الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط، مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، المعنية بالرياضيين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية.

وتم ترشيح المؤسسة من قبل وزارة تنمية المجتمع، كإحدى مؤسسات النفع العام الرائدة لعامَي 2018 و2019، لدورها الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال الرياضة والبرامج المجتمعية. وتسلمت التكريم مديرة الاستراتيجية والمشاريع في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، فاطمة إبراهيم محمد، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي أثنى على المساعي الخيرة والجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.

حضر التكريم وزراء ووكلاء وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلو الجهات التنموية الرائدة في دول الخليج العربية، التي أسهمت بمشروعاتها الرائدة في دفع عجلة التنمية الشاملة في دول المجلس، ما يحقق تطلعات مواطني مجلس التعاون في التنمية الشاملة والمتقدمة في كل المجالات. وتم تكريم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي واختيار مشروع «الرياضيون صغار السن» للتكريم بشكل خاص. وهو برنامج يعطي الفرصة للرياضيين صغار السن من عُمر سنتين إلى سبع سنوات، من ممارسة الرياضة بشكل مستدام وفي أجواء مليئة بالمرح والفائدة للأطفال ولأسرهم.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، في تصريحات صحافية: «نحن فخورون بتحقيق هذه الإنجازات التي تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، التي كان لها أثر كبير في تنمية قطاع خدمات أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، ونهدي هذا الإنجاز لقيادتنا الرشيدة ولجميع اللاعبين وأسرهم والفريق الإداري والفني، لجهودهم جميعاً في نجاح المؤسسة وبرامجها».