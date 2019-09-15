الامارات | التعادل يفرض نفسه على كلباء ودبا في مباراة ودية

شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يفرض نفسه على كلباء ودبا في مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا اتحاد كلباء ودبا الفجيرة بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد نادي اتحاد كلباء، مساء أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، حيث سجل هدفي اتحاد كلباء إبراهيم سرحان المسماري ومانع البارود، بينما سجل هدفي دبا الفجيرة البرازيلي فينيسيوس وأحمد خميس.

وتعدّ هذه المباراة الأخيرة لنمور كلباء، قبل خوضه المباراة المقبلة أمام العين في انطلاق دوري الخليج العربي الجمعة المقبلة، بينما سيخوض النواخذة مباراة ودية أخرى أمام فريق التعاون، الخميس المقبل، وذلك قبل دخوله منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، والتي ستنطلق في 26 الجاري.

وجاءت المباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، بجانب تسجيل أربعة أهداف، عكست القوة التي لعب بها الفريقان، خصوصاً أن المنافسات القوية تقترب، سواء بالنسبة إلى المحترفين لاتحاد كلباء، أو من خلال منافسات الهواة بالنسبة لفريق دبا الفجيرة.

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وقال مدرب دبا الفجيرة محمد عبيد الخديم لـ«الإمارات اليوم»: المباراة كانت تجربة مهمة، سواء على المستوى الفني أو المعنوي بالنسبة للاعبين، خصوصاً مع نجاح الفريق بالتقدم في النتيجة بهدفين نظيفين مع نهاية الشوط الأول.

وأضاف: تميزت المباراة بالجدية من الفريقين، وهذا من الأشياء المهمة خلال المباريات الودية، وقد قمنا بمنح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، ونشعر حقيقة بالكثير من الاطمئنان لجاهزية الفريق.

كلباء يدشن الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، أمام العين.