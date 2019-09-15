الامارات | الهندية شانيا تحرز لقب كأس الإمارات للشطرنج السريع

شكرا لقرائتكم خبر عن الهندية شانيا تحرز لقب كأس الإمارات للشطرنج السريع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الهندية شانيا ميشرا، من إحراز لقب كأس بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع، التي استضافها النادي نفسه، أول من أمس، بمشاركة 60 لاعبة من مختلف أندية الدولة. وجاءت في المركز الثاني وافية درويش، لاعبة نادي العين والمنتخب الوطني، فيما أحرزت المركز الثالث لطيفة الدرمكي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج.

وحضر الافتتاح الدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج، وحمدة العقروبي وعلياء غريب، عضوا مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ومحمد عبدالله، المدير الفني للاتحاد، فيما حضر الختام وتوزيع الجوائز حسين خلفان الشامسي، أمين عام الاتحاد، وفوزية عباس، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الجهاز الفني بالاتحاد مدير مركز الطفل بالشارقة، وترأس لجنة الحكام بالبطولة الحكم الدولي إحسان جواد، وبمعاونة الحكمة الدولية مروة صفر، والحكم المحلي سارة جمال.