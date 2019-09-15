الامارات | بعثة «الصقور» تعود من معسكر بلغاريا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة «الصقور» تعود من معسكر بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت، أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى الدولة، بعد إقامة معسكر تدريبي في بلغاريا استعداداً لاستحقاقات الموسم الجديد، استمر 22 يوماً. وسيحصل الفريق على راحة لثلاثة أيام، قبل العودة إلى التدريب مساء الثلاثاء المقبل. وكان من المقرر إقامة مباراة ودية أمام كيرلا الهندي 20 الجاري، لكن الفريق الهندي اعتذر عن عدم اللقاء.

وخاض الصقور أربع مباريات ودية في بلغاريا، حيث لعب أمام ناديجدا، أحد فرق الدرجة الثالثة وفاز 7-صفر، وواجه في الثانية فريق بيرين رازلوج، وانتهت للصقور بهدف نظيف، أما الثالثة فخاضها أمام فيتوشا البلغاري أحد فرق دوري المحترفين البلغاري، وانتهت بخسارته 5/‏1، في حين أن آخر مباراة له بمعسكر بلغاريا، واجه فيها فريق صوفيا العريق، وخسرها 3-صفر.

وقال مدرب الفريق عيد باروت، في تصريح صحافي، إن الفريق يتطور فنياً، مشيداً بانضباط اللاعبين في التدريبات والمباريات. وأكد أن لاعبي الفريق ظهروا بصورة طيبة في المباريات الودية، وأثبتوا مقدرتهم على تقديم موسم مشرّف ومرضٍ للجماهير.