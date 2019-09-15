الامارات | الوهيبي: اتحاد السباحة مسؤول عن كل البطولات المحلية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوهيبي: اتحاد السباحة مسؤول عن كل البطولات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن بطولات الاتحاد المحلية هي المعتمدة والمؤهلة للحصول على درجات التفوق الدراسي والمنح في أي دولة خارجياً أو في الإمارات، مشيراً إلى أن كل البطولات المحلية التي تقام في الإمارات تعتبر بطولات ودية، كما أن نتائجها لا تؤهل للحصول على درجات التفوق الرياضي في أي دولة دون الرجوع للاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد المحلي هو المسؤول عن كل هذه البطولات المحلية.

وجاء ذلك رداً على العديد من الاستفسارات التي تصل إلى إدارة الاتحاد عن البطولات الخاصة بالأكاديميات، والتي تقام في الإمارات، حيث أوضح الوهيبي أنه يجري حالياً التنسيق مع مجمع حمدان الرياضي، كي لا يستضيف أي بطولة سباحة للأكاديميات الخاصة، ما لم تحصل على موافقة مسبقة من اتحاد السباحة، الذي بدوره هو المسؤول الأول عن توفير الحكام لكل البطولات الخاصة والرسمية، حتى تتناسب مع القانون الدولي للسباحة، الذي يقر على عدم إقامة أي بطولة خاصة بالسباحة دون الرجوع إلى الاتحاد المعني باللعبة.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: هناك سباحون نجحوا من قبل في تمثيل منتخبات بلادهم، بعد أن فازوا هنا بإحدى بطولات الاتحاد المحلية مثل كأس الإمارات وغيرها، وتم اعتماد النتيجة والحصول على رسالة معتمدة من اتحاد السباحة لتقديمها إلى اتحاد الدولة المعنية. وأكد الوهيبي أن الخطوة القادمة للاتحاد هي عدم اعتماد إقامة أي بطولة أو نتيجة، وعلى جميع السباحين في الإمارات، أن يكونوا مسجلين ويحملون بطاقة التسجيل، سواء كان ذلك في ناد أو أكاديمية خاصة، مشيراً إلى أنه الدور الرقابي الذي يقوم به الاتحاد لضمان سلامة ممارسي اللعبة كافة.

• أمين عام اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي يؤكد أن كل المسابقات المحلية التي تقام في الإمارات هي بطولات ودّية.