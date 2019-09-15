شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأهلي في غينيا يكشف حقيقة طلب «فايلر» عدم إذاعة المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق قنديل، رئيس بعثة النادي الأهلي بغينيا الاستوائية، إن أجواء مباراة الأهلي مع كانو سبورت اليوم كانت مثالية، فقد كان اللاعبين على قدر المسئولية، وحققوا فوزا بهدفين نظيفين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «نعتبر مبارة اليوم بداية جيدة لمشوار الأهلي في أفريقيا، ونتمنى أن تكون هذه بداية استعادة بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى».

وفيما يخص عدم بث المباراة على الهواء، أكد رئيس بعثة النادي الأهلي بغينيا الاستوائية، أن المدير الفني للنادي الأهلي، فايلر، لم يرفض إذاعة المبارة كما قيل، وأن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بذل أقصى جهد، مختتما: «يسأل في ذلك القناة الفضائية».