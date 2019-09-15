شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج ضيوف يصافح «تيجانا» وأحمد جلال بعد مباراة الزمالك وجينيراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق، على النزول لأرض ملعب مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، بعد نهاية المباراة من أجل مصافحة إسماعيل يوسف «تيجانا» عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الزمالك في السنغال، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي والمرافق للبعثة.

وكان الزمالك قد خسر من فريق جينيراسيون السنغالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.