شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يرعى ختام مهرجان الهجن.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يرعى بمشيئة الله تعالى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

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وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده الأمين بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

وكانت هذه النسخة من مهرجان ولي العهد للهجن التي انطلقت في 29 ذي الحجة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، قد حظيت بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة، حيث تجاوزت أعداد الهجن المشاركة 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.

كما ركزت هذه الفعاليات على تأصيل تراث الإبل في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي يدعم الموروث التراثي ويعزز الوطنية، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة.