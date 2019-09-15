شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الأهلاوية فرحوا فى خسارة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن جمهور الأهلى كان سعيدا بالخسارة التى تعرض لها الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالى.

قال العندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" الأهلاوية كانوا فرحانين في خسارتنا، وعندما خسروا 5 من صنداونز كانوا على ثقة بأنهم هيعملوا ريمونتادا ".

تعرض الأبيض للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.