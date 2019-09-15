أنيس بوجلبان يكشف عن رسالة جوزيه للاعبى الصفاقسى قبل نهائى 2006...

جدة - عمرو شويل كشف التونسى أنيس بوجلبان لاعب الصفاقسى والاهلى الأسبق أن البرتغالى مانويل جوزية المدير الفنى السابق للأحمر، كان دائما يلعب على العامل النفسى للاعبين خلال قيادته للقلعة الحمراء.

وأوضح أنيس بوجلبان خلال تصريحات تلفزيوينة أن البرتغالى جوزية وجه رسالة للاعبى الصفاقسى بالقاهرة عقب التعادل أمام الأهلى فى نهائى بطولة أفريقيا 2006 قائلا " متفرحوش أوى كدا فى مباراة تانية ".

وأشار أنيس بوجلبان أن جميع لاعبى الصفاقسى فى ذلك التوقيت احتفلوا بالبطولة وأن مباراة العودة محسومة بشكل كبير للفريق التونسى.

وتابع أنيس بوجلبان أن ملعب رادس التونسى دائما يصادفه الحظ مع فريق الاهلى والفوز عليه بمثابة ستاد القاهرة أيضا.

وكشف لاعب فريق الأهلى والصفاقسى الأسبق أن مسئولو الزمالك حاولوا خطفه و التعاقد معه قبل الإنضمام للقلعة الحمراء وتواجدوا بمطار القاهرة عند وصوله ولكنه رفض ذلك الأمر .

وأضاف:" مسئولو الزمالك عرضوا عليا رحيل أحد اللاعبين الأجانب مقابل ضمي، ولكني صاحب مبدأ وإلتزمت بكلمتي مع الأهلي".

وأشار مدافع وسط الأهلى الأسبق أن حلم أى لاعب الإنضمام للاهلى صاحب أكبر شعبية فى أفريقيا و الوطن العربى وتحقيق البطولات مع الفريق الأحمر من اكبر الانجازات التى حققتها فى حياتى.