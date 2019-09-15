شكرا لقرائتكم الغندور : مصطفى محمد "نط" فى الهوا على طريقة رونالدو فى مباراة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الإعلامى خالد الغندور بالهدف الذى سجله مصطفى محمد مهاجم الزمالك قى شباك فى جينيراسيون فوت السنغالى فى اللقاء الذى انتهى بخسارة الفريق الأبيض.

قال العندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :"اللي بيتكلموا على وقوف كريستيانو رونالدو في الهواء يشوفوا مصطفى محمد عمل ايه انهاردة".

تعرض الأبيض للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.