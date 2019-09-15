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القيعي: صفقة أنيس بوجلبان من أسرع الصفقات التي أبرمها الأهلي...

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جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي كواليس التعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان لاعب الفريق الأحمر السابق.
قال عدلى القيعي في تصريحات تليفزيونية، صفقة بوجلبان من أسرع وأسهل الصفقات التي حسمها فى القلعة الحمراء عقب الظهور الجيد مع فريق الصفاقسى التونسى . 

 

وأوضح : "عرضت بوجلبان على مسئولي الأهلي ووافقوا على التعاقد مع اللاعب وتحدثت معه هاتفيا وأنهينا كافة التفاصيل، ومضينا العقود ".

 

وأشار عدلى القيعى إلى أن أنيس بوجلبان كان حاسم أمره بالانتقال للاهلي ولم يطلب أي شروطا ووقع فورا للأهلي.

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