شكرا لقرائتكم القيعي: صفقة أنيس بوجلبان من أسرع الصفقات التي أبرمها الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح : "عرضت بوجلبان على مسئولي الأهلي ووافقوا على التعاقد مع اللاعب وتحدثت معه هاتفيا وأنهينا كافة التفاصيل، ومضينا العقود ".
وأشار عدلى القيعى إلى أن أنيس بوجلبان كان حاسم أمره بالانتقال للاهلي ولم يطلب أي شروطا ووقع فورا للأهلي.
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