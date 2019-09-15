مقطع فيديو عالمي لنجمي ليفربول .. حضن محمد صلاح وساديو ماني يشعل موقع تويتر

الموجز

نشر محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي ، عبر حسابه في موقع "تويتر"، مقطع فيديو لطفلين يلعبان ويتعانقان ويركضان معاً، ووضع على وجه أحدهما وجهه هو (صلاح)، ووضع على وجه الآخر وجه زميله السنغالي ساديو ماني، وعلق بضحك مع الفيديو .

المقطع لاقى اعجاب مئات الآلاف من المتابعين لصلاح .

وكانت مباراة ليفربول وبيرنلي الأخيرة، شهدت غضب ماني عقب تبديله، بعدما أضاع عليه صلاح فرصة تسجيل هدف، حيث فضل النجم المصري الحل الفردي بدلاً من تمرير الكرة إلى ماني، رغم أن الأخير كان في موقع أفضل للتسجيل.