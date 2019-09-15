طنطا يحقق الفوز على "بولين" برباعية ويمنح اللاعبين راحة 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طنطا بقيادة أيمن المزين الفوز على نظيره " بولين " بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهم على ملعب طنطا ضمن أستعدادات الفريق لبطولة الدورى الممتاز. ومنح أيمن المزين راحة سلبية للاعبين لمدة 24 ساعة عقب أنتهاء المباراة والعودة للتدريبات الأثنين لبداء التجهيزات الاخيرة لمباراة أفتتاح بطولة الدورى الممتاز. ويستعد فريق طنطا لملاقاة نظيرة وادى دجلة فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز والمقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجارى. يذكر أن طنطا صعد للدورى الممتاز مجددا عن مجموعة بحرى بعد هبوطه الموسم قبل الماضى.

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