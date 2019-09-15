شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترتيب النهائي للمنتخبات بعد نهاية بطولة العالم لناشئات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الأمريكي للكرة الطائرة فى الحصول على بطولة العالم للناشئات بعد فوزه على إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 فى التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

وجاءت نتيجة الأشواط :

25-17 ، 25-19 ، 25-18 ، 25-22 ،15-10

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات بعد انتهاء بطولة العالم للطائرة :

المركز الأول – أمريكا

المركز الثاني – إيطاليا

المركز الثالث – البرازيل

المركز الرابع – الصين

المركز الخامس – اليابان

المركز السادس – رومانيا

المركز السابع – روسيا

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المركز الثامن – بيرو

المركز التاسع – تركيا

المركز العاشر – مصر

المركز الحادي عشر – بلغاريا

المركز الثاني عشر – الأرجنتين

المركز الثالث عشر – كوريا

الرابع عشر – كندا

الخامس عشر – تايلاند

السادس عشر – بورتريكو