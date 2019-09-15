شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعدادته لمباراة بطل زنجبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه في الثالثة والربع عصر غد الأحد على ستاد عمان بزنجبار بنظيره ماليندي بطل زنجبار .

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حرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق خلال المران على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد ، كما شهد المران تركيزاً كبيراً على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الهجومية والدفاعية .

وأختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماساً بالغاً من جميع اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم على الدخول للقائمة الأساسية التي ستخوض اللقاء.